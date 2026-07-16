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An-Naml
۵۶
۵۶:۲۷
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦
۞ فَمَا
كَانَ
جَوَابَ
قَوۡمِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
قَالُوٓاْ
أَخۡرِجُوٓاْ
ءَالَ
لُوطٖ
مِّن
قَرۡيَتِكُمۡۖ
إِنَّهُمۡ
أُنَاسٞ
يَتَطَهَّرُونَ
٥٦
پس جواب قومش جز این نبود که (به یکدیگر) گفتند: «خاندان لوط را از قریۀ خود بیرون کنید، که اینها مردمانی (پاکدامن و) پاکیزهجو هستند!»
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[
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
] وهڵامی قهومهكهی لوط هیچ شتێك نهبوو تهنها ئهمه نهبێ كه وتیان: [
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
] لوط پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- شوێنكهوتوانی له موسڵمانان شاربهدهر بكهن [
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦)
] چونكه به دڵنیایى ئهمانه كهسانێكن خۆیان به پاك ڕائهگرن له نێربازی و خراپهكاری.