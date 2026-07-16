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An-Naml
۵۳
۵۳:۲۷
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣
وَأَنجَيۡنَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٣
و کسانی را که ایمان آورده، و پرهیزگار بودند، نجات دادیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।