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An-Najm
۳۰
۳۰:۵۳
ذالك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ٣٠
ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٣٠
ذَٰلِكَ
مَبۡلَغُهُم
مِّنَ
ٱلۡعِلۡمِۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَن
ضَلَّ
عَن
سَبِيلِهِۦ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
٣٠
این آخرین حد دانش آنهاست، بیگمان پروردگار تو به کسانیکه از راه او گمراه شدهاند داناتر است، و او (نیز) به کسانیکه هدایت یافتند داناتر است.
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قیراط
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العربية
Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 53:30 تا 53:31
Земной мир - это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обещание их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются писание Аллаха и Сунна Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому их познания - самые прекрасные и славные. Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает Своей помощи и Своего благословения тех, кто не заслуживает Его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении.