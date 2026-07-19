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An-Najm
۲۶
۲۶:۵۳
۞ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شييا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ٢٦
۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍۢ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ٢٦
۞ وَكَم
مِّن
مَّلَكٖ
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
لَا
تُغۡنِي
شَفَٰعَتُهُمۡ
شَيۡـًٔا
إِلَّا
مِنۢ
بَعۡدِ
أَن
يَأۡذَنَ
ٱللَّهُ
لِمَن
يَشَآءُ
وَيَرۡضَىٰٓ
٢٦
و چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند که شفاعت آنها هیچ سودی نمیبخشد، مگر پس از آنکه الله برای هرکس که بخواهد اجازه دهد و راضی باشد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Заступничество будет возможно только после разрешения Всевышнего и только за тех, кем Аллах остался доволен. Поскольку Аллах принимает от Своих рабов только деяния, которые совершены искренне ради Него и в соответствии с наставлениями Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, многобожники не получат желанного заступничества. Воистину, они сами лишили себя милости Всемилостивейшего Аллаха.