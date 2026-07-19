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An-Najm
۲۵
۲۵:۵۳
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلَّهِ
ٱلۡأٓخِرَةُ
وَٱلۡأُولَىٰ
٢٥
پس آخرت و دنیا از آنِ الله است.
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قیراط
حدیث
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 53:24 تا 53:25
ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه، فلله أمر الدنيا والآخرة.