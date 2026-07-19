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An-Najm
۲۴
۲۴:۵۳
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
آیا انسان هر چه آرزو کند برایش میسّر است؟!
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پاسخها
قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤)
] یاخود ئایا ئەوەی كە ئێوە خۆتان ئاواتی بۆ ئەخوازن وا ئەزانن ئەوە سوودتان پێ ئەگەیەنێ، نەخێر مەرج نییە وابێت .