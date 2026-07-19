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An-Najm
۲۲
۲۲:۵۳
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلۡكَ
إِذٗا
قِسۡمَةٞ
ضِيزَىٰٓ
٢٢
در این صورت، این تقسیمی غیر عادلانه است.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى }
أي: ظالمة جائرة،
[وأي ظلم أعظم من قسمة]
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟
[تعالى عن قولهم علوا كبيرا]
.