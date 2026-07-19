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An-Najm
۱۷
۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не поворачивал головы и не отрывал взгляда от того, что происходило перед ним. Он смотрел только туда, куда ему дозволил Аллах. Он не отступил от предписанного Господом, не сделал упущений и не покусился на запретное. Все это свидетельствует о покорности и благонравии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Воистину, его нрав был самым прекрасным и самым совершенным. Своими превосходными качествами он превзошел всех сынов Адама. Человек может допускать упущения, может проявлять излишество, может уклоняться от прямого пути вправо или влево, но Аллах сообщил, что Его посланник был избавлен от всех этих недостатков.