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An-Najm
۱۷
۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧)
] وە چاوی پێغەمبەری خواش صلى الله علیه وسلم ئەوەی كە بینیوێتی لاینەداوە لێی و بەجوانی بینیوێتی و سنووریشی نەبەزاندووەو چاوی فێڵی لێی نەكردووە .