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An-Najm
۱۷
۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ﴾ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَمَا طَغَىٰ ١٧﴾ أَيْ مَا مَالَ بَصَره عَنْ مَرْئِيّه الْمَقْصُود لَهُ وَلَا جَاوَزَهُ تلك الليلة