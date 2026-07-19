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An-Najm
۱۶
۱۶:۵۳
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
إِذۡ
يَغۡشَى
ٱلسِّدۡرَةَ
مَا
يَغۡشَىٰ
١٦
چون (درخت) «سدره» را چیزی (= نوری) پوشاند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى }
أي: يغشاها من أمر الله، شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.