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تفسیر: An-Naba ۸:۷۸
An-Naba
۸
۸:۷۸
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
و شما را جفت (نر و ماده) آفریدیم.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨)
] وه ئێوهمان دروست كردووه به نێرو مێ بۆ ئهوهی وهچه بخهنهوهو ژیان بهردهوام بێت.