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تفسیر: Al-Qasas ۳۳:۲۸
Al-Qasas
۳۳
۳۳:۲۸
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
قَتَلۡتُ
مِنۡهُمۡ
نَفۡسٗا
فَأَخَافُ
أَن
يَقۡتُلُونِ
٣٣
(موسی) گفت: «پروردگارا! همانا من یک تن از آنها را کشتهام، پس میترسم که مرا بکشند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلۡتُ مِنۡهُمۡ نَفۡسࣰا﴾ هُوَ القبطي السابق ﴿فَأَخَافُ أَن یَقۡتُلُونِ ٣٣﴾ به