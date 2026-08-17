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تفسیر: Al-Qasas ۲۲:۲۸
Al-Qasas
۲۲
۲۲:۲۸
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلۡقَآءَ
مَدۡيَنَ
قَالَ
عَسَىٰ
رَبِّيٓ
أَن
يَهۡدِيَنِي
سَوَآءَ
ٱلسَّبِيلِ
٢٢
و هنگامیکه به (جانب شهر) مدین رو آورد؛ گفت: «امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند».
تفاسیر
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
ولما قصد موسى بلاد
«مدين»
وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى
«مدين»
.