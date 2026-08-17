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تفسیر: Al-Qasas ۱۶:۲۸
Al-Qasas
۱۶
۱۶:۲۸
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
ظَلَمۡتُ
نَفۡسِي
فَٱغۡفِرۡ
لِي
فَغَفَرَ
لَهُۥٓۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦
(سپس) گفت: «پروردگارا! من به خود ستم کردم، پس مرا ببخش» آنگاه (الله) او را بخشید، بیتردید او آمرزندۀ مهربان است.
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العربية
Al-Sa'di
Аллах простил Своего раба, ибо среди Его прекрасных имен - Прощающий и Милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется Его божественной воле и обращается к Нему с искренним покаянием. Именно эти чувства переполняли душу Мусы в тот страшный миг.