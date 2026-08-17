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تفسیر: Al-Qasas ۱۱:۲۸
Al-Qasas
۱۱
۱۱:۲۸
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
و (مادر موسی) به خواهر او گفت: «به دنبالش برو» پس (خواهرش) او را از دور دید، در حالیکه آنها بیخبر بودند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Мать Мусы велела его сестре последовать за братом и найти его, но не попадаться на глаза египтянам. Сестра Мусы была осторожна и не выдала своих истинных намерений. Это было благоразумным шагом, потому что, веди она себя иначе, домочадцы Фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку. Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за проявленную хитрость.