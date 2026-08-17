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تفسیر: Al-Qasas ۱۰:۲۸
Al-Qasas
۱۰
۱۰:۲۸
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
فُؤَادُ
أُمِّ
مُوسَىٰ
فَٰرِغًاۖ
إِن
كَادَتۡ
لَتُبۡدِي
بِهِۦ
لَوۡلَآ
أَن
رَّبَطۡنَا
عَلَىٰ
قَلۡبِهَا
لِتَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
١٠
و قلب مادر موسی (از همه چیز) تهی گشت، اگر دل او را (به ایمان) محکم نکرده بودیم تا از باور دارندگان باشد، نزدیک بود آن (راز) را فاش کند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала сильно тосковать, беспокоясь о его судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться и не бояться, бедная женщина не могла побороть свои естественные чувства. Она была настолько опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей. И если бы Аллах не помог ей стойко выдержать такой удар судьбы, то она призналась бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако Он поддержал ее, дабы она осталась верующей. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации, проявляет стойкость и терпение, то его вера усиливается и крепнет. Если же он не перестает скорбеть и печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности.