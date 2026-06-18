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Al-Qalam
۴۶
۴۶:۶۸
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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(ای پیامبر) آیا تو از آنها مزدی درخواست میکنی، که (آنها از ادای آن در رنجند، و) برایشان سنگین است؟!
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
У них нет повода избегать тебя и не веровать, потому что ты учишь их и призываешь их принять религию Аллаха только ради их блага. Ты не возлагаешь на них долговые обязательства и не обременяешь их.