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Al-Qalam
۴۱
۴۱:۶۸
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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و یا اینکه آنها (معبودان و) شریکانی دارند، پس اگر است میگویند باید شریکان (و معبودان) خویش را بیاورند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( أم لهم شركاء )
أي : من الأصنام والأنداد
( فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين )