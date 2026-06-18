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Al-Qalam
۴۰
۴۰:۶۸
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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(ای پیامبر) از آنها بپرس، کدام یک از آنان در برابر این (ادعاها) متعهد است؟!
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قیراط
حدیث
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Waulize washirikina, ewe Mtume, «Ni yupi katika wao anayeichukulia hukumu hiyo dhamana na ahadi kwamba atayapata hayo?»