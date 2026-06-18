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Al-Qalam
۴۰
۴۰:۶۸
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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(ای پیامبر) از آنها بپرس، کدام یک از آنان در برابر این (ادعاها) متعهد است؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( سلهم أيهم بذلك زعيم )
؟
أي :
قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟