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Al-Qalam
۳۸
۳۸:۶۸
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
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و در آن (کتاب) آنچه را انتخاب کنید، برای شما (نوشته شده) است؟!
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:38 تا 68:40
Всякий, кто решил, что они будут равны, глубоко ошибся. Скверно его суждение и неверно его решение! Нечестивцы, предположившие подобное, не имеют никаких аргументов и доказательств. У них нет Писания, в котором бы они прочли это и в котором бы было записано, что они окажутся в Раю и получат все, что пожелают для себя.