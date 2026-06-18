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Al-Qalam
۳۵
۳۵:۶۸
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان (و گناهکاران) قرار میدهیم؟!.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:35 تا 68:36
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟