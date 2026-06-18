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Al-Qalam
۳۵
۳۵:۶۸
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان (و گناهکاران) قرار میدهیم؟!.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
فقال : أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكفار . وقال ابن عباس وغيره : قالت كفار مكة : إنا نعطى في الآخرة خيرا مما تعطون ; فنزلت أفنجعل المسلمين كالمجرمين .