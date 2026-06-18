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Al-Qalam
۳۴
۳۴:۶۸
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
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به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত তাদের রবের কাছে।
‘দ্বিতীয় রুকূ’