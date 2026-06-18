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Al-Qalam
۳۳
۳۳:۶۸
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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عذاب (الله در دنیا) این چنین است، و عذاب آخرت مسلماً بزرگتر (و بیشتر) است، اگر آنها میدانستند.
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 68:33 تا 68:34
Мирское наказание которое постигает тех, кто заслужил его своими злодеяниями. За их бесчинство и распутство Аллах лишает их того, что повлекло за собой их грехи и заставило их отдать предпочтение мирской жизни. Он лишает грешников того, в чем они нуждаются больше всего. А наказание в будущем мире намного мучительнее наказания земного. И если бы люди по-настоящему познали истину, то непременно постарались бы избежать всего, что влечет за собой Божью кару и лишает человека награды.