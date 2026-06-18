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Al-Qalam
۲۹
۲۹:۶۸
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
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گفتند: «پروردگار ما پاک و منزه است، مسلّماً ما ستمکار بودیم».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
قالوا سبحان ربنا اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالما فيما فعل . قال ابن عباس في قولهم : سبحان ربنا أي نستغفر الله من ذنبنا .إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين .