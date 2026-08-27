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تفسیر: Al-Mursalat ۴۹:۷۷
Al-Mursalat
۴۹
۴۹:۷۷
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
در آن روز (قیامت) وای بر تکذیبکنندگان!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и правдивое.