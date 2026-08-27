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تفسیر: Al-Mursalat ۴۸:۷۷
Al-Mursalat
۴۸
۴۸:۷۷
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
و هنگامیکه به آنها گفته شود: (نماز بگزارید و) رکوع کنید، (نماز نمیگزارند و) رکوع نمیکنند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات،
وقيل لهم:
{ ارْكَعُوا }
امتنعوا من ذلك.فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟\"