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تفسیر: Al-Mursalat ۴۶:۷۷
Al-Mursalat
۴۶
۴۶:۷۷
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
«(ای کافران! در این دنیا) اندکی بخورید و بهره گیرید، زیرا شما گناهکار هستید»
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟﴾ خِطَاب لِلْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا ﴿قَلِیلًا﴾ مِنْ الزَّمَان وَغَايَته إلَى الْمَوْت وَفِي هَذَا تهديد لهم ﴿إِنَّكُم مُّجۡرِمُونَ ٤٦﴾