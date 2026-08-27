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تفسیر: Al-Mursalat ۳۹:۷۷
Al-Mursalat
۳۹
۳۹:۷۷
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
كَيۡدٞ
فَكِيدُونِ
٣٩
پس اگر (حیله و) نیرنگی دارید، آن را در حق من بکار گیرید.
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:38 تا 77:39
هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، ويتميز فيه الحق من الباطل، جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار الأولين من الأمم الماضية، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم مِن بطش الله وانتقامه.