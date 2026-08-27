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تفسیر: Al-Mursalat ۳۹:۷۷
Al-Mursalat
۳۹
۳۹:۷۷
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
كَيۡدٞ
فَكِيدُونِ
٣٩
پس اگر (حیله و) نیرنگی دارید، آن را در حق من بکار گیرید.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ }
تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي،
{ فَكِيدُونِ }
أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان،
كما قال تعالى:
{ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ }