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تفسیر: Al-Mursalat ۳۷:۷۷
Al-Mursalat
۳۷
۳۷:۷۷
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
در آن روز (قیامت) وای بر تکذیبکنندگان!
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:36 تا 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).