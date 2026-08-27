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تفسیر: Al-Mursalat ۳۲:۷۷
Al-Mursalat
۳۲
۳۲:۷۷
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
تَرۡمِي
بِشَرَرٖ
كَٱلۡقَصۡرِ
٣٢
همانا (جهنم) شرارههایی چون کوشک پرتاب میکند.
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 77:30 تا 77:32
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.