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تفسیر: Al-Mursalat ۳۱:۷۷
Al-Mursalat
۳۱
۳۱:۷۷
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
نه سایه افکن (و خنک) است، و نه از (گرمی) شعلههای آتش جلوگیری میکند!
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لَا ظَلِيلٍ }
ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة،
{ وَلَا يُغْنِي }
من مكث فيه
{ مِنَ اللَّهَبِ }
بل اللهب قد أحاط به، يمنة ويسرة ومن كل جانب،
كما قال تعالى:
{ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ }
{ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين }