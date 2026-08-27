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تفسیر: Al-Mursalat ۳۰:۷۷
Al-Mursalat
۳۰
۳۰:۷۷
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
ظِلّٖ
ذِي
ثَلَٰثِ
شُعَبٖ
٣٠
بروید بهسوی سایۀ (دودهای آتش) سه شاخه!
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
انطلقوا إلى ظل أي دخان ذي ثلاث شعب يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب .