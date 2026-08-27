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تفسیر: Al-Mursalat ۳:۷۷
Al-Mursalat
۳
۳:۷۷
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
و سوگند به فرشتگانی که (ابرها را) پراکنده میکنند.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا }
يحتمل أنها الملائكة ، تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.