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تفسیر: Al-Mursalat ۲۷:۷۷
Al-Mursalat
۲۷
۲۷:۷۷
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
و در آن کوههای بسیار بلند (و استوار) قرار دادیم، و آبی شیرین (و گوارا) به شما نوشاندیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Речь идет о могучих и высоких горах, которые укрепляют поверхность земли и не позволяют ей колебаться вместе с ее обитателями. Что же касается пресной воды, то Всевышний Аллах сказал: «Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (56:68–70).