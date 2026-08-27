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تفسیر: Al-Mursalat ۲۵:۷۷
Al-Mursalat
۲۵
۲۵:۷۷
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
آیا زمین را جایگاه (تجمع مردم) قرار ندادیم.
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قیراط
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে।