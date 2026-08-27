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تفسیر: Al-Mursalat ۲:۷۷
Al-Mursalat
۲
۲:۷۷
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَٱلۡعَٰصِفَٰتِ
عَصۡفٗا
٢
پس سوگند به فرشتگانی که همچون تندباد میروند.
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 76:31 تا 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.