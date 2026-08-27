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تفسیر: Al-Mursalat ۲:۷۷
Al-Mursalat
۲
۲:۷۷
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَٱلۡعَٰصِفَٰتِ
عَصۡفٗا
٢
پس سوگند به فرشتگانی که همچون تندباد میروند.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)
] (الْمُرْسَلَاتِ) و (الْعَاصِفَاتِ) و (النَّاشِرَاتِ) مهبهست پێی فریشتهكانه، وه تهواوتر ئهوهیه كه مهبهست پێی بایه، خوای گهوره سوێند ئهخوات به با كاتێك كه هێدی هێدی ههڵئهكات.