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Al-Ma'idah
۷۱
۷۱:۵
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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و پنداشتند که آزمایش (و مجازاتی) در کار نیست، لذا کور و کر شدند. سپس (توبه کردند و) الله توبۀ آنها را پذیرفت، باز بسیاری از آنها کور و کر شدند، و الله به آنچه انجام میدهند؛ بیناست.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَحَسِبُوۤا۟﴾ ظنوا ﴿أَ﴾ن ﴿لَّا تَكُونُ﴾ بِالرَّفْعِ فَأَنْ مُخَفَّفَة وَالنَّصْب فَهِيَ نَاصِبَة أَيْ تَقَع ﴿فِتۡنَةࣱ﴾ عَذَاب بِهِمْ عَلَى تَكْذِيب الرُّسُل وَقَتْلهمْ ﴿فَعَمُوا۟﴾ عَنْ الْحَقّ فَلَمْ يُبْصِرُوهُ ﴿وَصَمُّوا۟﴾ عَنْ اسْتِمَاعه ﴿ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِمۡ﴾ لَمَّا تَابُوا ﴿ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟﴾ ثَانِيًا ﴿كَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡۚ﴾ بَدَل مِنْ الضَّمِير ﴿وَٱللَّهُ بَصِیرُۢ بِمَا یَعۡمَلُونَ ٧١﴾ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ