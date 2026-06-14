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Al-Ma'idah
۶۹
۶۹:۵
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابيون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩
ﲧ
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ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
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ﲻ
همانا کسانیکه ایمان آوردهاند، و کسانیکه یهودی هستند، و صابئان و نصاری، هر کس که به الله و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد، نه ترسی بر آنها خواهد بود و نه آنان اندوهگین شوند.
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قیراط
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что люди всех Небесных Писаний, в том числе Корана, Торы и Евангелия, имеют общую дорогу к спасению и опираются на общую основу. Ею являются вера в Аллаха и Судный день и праведные деяния. Кто уверовал в Аллаха и Судный день и совершал праведные деяния, тот обретет спасение. Он не будет бояться тревожных событий, ожидающих его впереди, и печалиться о том, что произошло с ним в прошлом. Следует знать, что это предписание было в силе во все времена.