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Al-Ma'idah
۱۱۲
۱۱۲:۵
اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مايدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مومنين ١١٢
إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةًۭ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٢
إِذۡ
قَالَ
ٱلۡحَوَارِيُّونَ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
هَلۡ
يَسۡتَطِيعُ
رَبُّكَ
أَن
يُنَزِّلَ
عَلَيۡنَا
مَآئِدَةٗ
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِۖ
قَالَ
ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
إِن
كُنتُم
مُّؤۡمِنِينَ
١١٢
(و به یاد آور) چون حواریون گفتند: «ای عیسی پسر مریم! آیا پروردگارت میتواند سفرهای از آسمان بر ما نازل کند؟». (عیسی در پاسخ) گفت: «اگر مؤمن هستید از الله بترسید».
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{داوای دابەزینی سفرەو خوان لە عیسا-
صلی الله علیه وسلم
– دەكرێت} [
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
] ئهم حهواریانه قوتابیانی عیسا- صلى الله عليه وسلم - كه گومانیان نهبووه له خوای گهوره چۆن ئیبراهیم فهرمووی: [
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى
] (الْبَقَرَةِ : ٢٦٠) خوایه نیشانم بده چۆن مردوو زیندوو ئهكهیتهوه بۆ ئهوهی دڵی ئارام بێ، ئهمانیش بۆ دڵئارامی و دڵنهوایی وه لهبهر ئهوهی كه برسی بوون و خواردنیشیان نهبوو وتیان: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - ئایا پهروهردگارت ئهتوانێ سفرهو خوانێكمان له ئاسمانهوه بۆ داببهزێنێ كه لێی بخۆین وه برسیهتیمان نههێلێت [
قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢)
] ئهویش فهرمووی: تهقوای خوای گهوره بكهن و واز لهو پرسیارهو هاوشێوهی ئهمانه بێنن ئهگهر ئێوه بهڕاستگۆیی ئیمانتان هێناوهو ئیمانداری ڕاستگۆن.