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Al-Ma'idah
۱۰۳
۱۰۳:۵
ما جعل الله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام ولاكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ١٠٣
مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍۢ وَلَا سَآئِبَةٍۢ وَلَا وَصِيلَةٍۢ وَلَا حَامٍۢ ۙ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣
مَا
جَعَلَ
ٱللَّهُ
مِنۢ
بَحِيرَةٖ
وَلَا
سَآئِبَةٖ
وَلَا
وَصِيلَةٖ
وَلَا
حَامٖ
وَلَٰكِنَّ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
يَفۡتَرُونَ
عَلَى
ٱللَّهِ
ٱلۡكَذِبَۖ
وَأَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡقِلُونَ
١٠٣
الله هیچگونه «بحیره» و نه«سائبه» و نه «وصیله» و نه «حام» را قرار نداده است، ولی کسانیکه کافر شدند، بر الله دروغ میبندند، و بیشترشان در نمییابند.
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Al-Sa'di
Аллах упрекнул язычников, которые придумали религиозные законы вопреки Его воле и запретили некоторое из того, что Он объявил дозволенным. Опираясь на свои порочные воззрения, они запретили себе использование некоторых животных и придумали для них особые названия, что полностью противоречило тому, что было ниспослано Аллахом. Вот почему Он сказал, что не распоряжался относительно бахиры, саибы, василы и хами. Бахирой называлась верблюдица, которую язычники считали священной. Они разрезали ей ухо и запрещали садиться на нее и возить на ней грузы. Саибой назывались верблюдицы, коровы или овцы, которые по достижении определенного возраста считались священными. Язычники не садились на них верхом, не возили на них грузов и не ели их мясо. Так же называлось имущество, которое язычники оставляли без присмотра, выполняя данный ими обет. Хами назывался верблюд, которого язычники по некоторым известным причинам начинали оберегать от верховой езды и перевозки грузов. Многобожники установили эти запреты, не имея никаких доводов и доказательств. Они возвели на Аллаха навет, причиной чего было их невежество и безрассудство, и поэтому Аллах сказал, что большинство из них были людьми неразумными. Они не опирались на священные тексты и разумные доводы, но были обольщены собственными воззрениями, построенными на невежестве и несправедливости.