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Al-Ma'idah
۱۰۲
۱۰۲:۵
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
به راستی گروهی قبل از شما از آن سؤال کردند، سپس (وقتی که جوابشان آمد) بدان کافر شدند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Прежде люди задавали вопросы, которые было запрещено задавать мусульманам. Они поступали так из-за своего упрямства, не желая найти истину. Они получили на них ответы, но впоследствии стали неверующими. В достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Избегайте того, что я запретил вам, и по мере своих возможностей выполняйте то, что я вам приказал, потому что ваших предшественников погубило то, что они задавали много вопросов и перечили своим пророкам».