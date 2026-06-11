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Al-Layl
۵
۵:۹۲
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
پس اما کسیکه (در راه الله) بخشید و پرهیزگاری کرد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فأما من أعطى"
، ماله في سبيل الله،
"واتقى"
، ربه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran