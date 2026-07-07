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Al-Jinn
۸
۸:۷۲
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَأَنَّا
لَمَسۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
فَوَجَدۡنَٰهَا
مُلِئَتۡ
حَرَسٗا
شَدِيدٗا
وَشُهُبٗا
٨
و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم، پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Мы поднялись до первого неба и начали рассматривать его, но оно оказалось заполнено могучими стражами, не позволяющими нам достичь его края и вплотную приблизиться к нему. А ангелы сбивали светочами тех, кто подслушивал приказы Аллаха, хотя раньше этого не было, и мы могли узнавать вести с небес.