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Al-Jinn
۵
۵:۷۲
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَأَنَّا
ظَنَنَّآ
أَن
لَّن
تَقُولَ
ٱلۡإِنسُ
وَٱلۡجِنُّ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
٥
و ما (چنین) گمان میکردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمیبندند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Прежде мы были обольщены, и наши вожди и старейшины ввели нас в заблуждение. Мы были хорошего мнения о знатных мужах среди людей и джиннов и считали, что они никогда не осмелятся говорить об Аллахе ложь. Поэтому доселе мы и следовали их путем. Сегодня же нам стала ясна истина, и мы приняли ее и покорились ей. Отныне мы не будем внимать речам тех, кто отворачивается от прямого пути.