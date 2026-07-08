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Al-Jinn
۲۰
۲۰:۷۲
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَدۡعُواْ
رَبِّي
وَلَآ
أُشۡرِكُ
بِهِۦٓ
أَحَدٗا
٢٠
(ای پیامبر! به آنها) بگو: «من تنها پروردگارم را میخوانم، و کسی را شریک او نمیسازم».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء الكفار:
إنما أعبد ربي وحده، ولا أشرك معه في العبادة أحدًا.